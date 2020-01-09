İlişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu olamaz. Hoşça kal Miroş'um, mavim, huzurum, her şeyim... Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanından senin destekcin olacağım.