'Kimseden özür dilemem!'

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Gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Kubilay Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada tepki çekti.

Kimseden özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşında bir gencim ve anlayış beklerim karşı taraftan." dedi.