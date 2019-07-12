Vatanım Sensin dizisinin setinde başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka aşkı doludizgin devam ediyor. Miray Daner ile Kubilay Aka, Instagram hesaplarından sık sık birbirlerine aşklarını ilan ediyor.

ROMANTİK YORUM

Oyuncu Miray Daner, bugün sosyal medya hesabından gülümseyen bir pozunu paylaştı. Güneşin battığı saatlerde çekilen fotoğrafa Kubilay Aka, romantik bir yorum yaptı.

Aka, "Benim güneşim de bu saatlerde doğuyor" yorumunu yaptı ve kalp emojisi ile sevgilisi Miray Daner'e olan sevgisini ifade etti. Miray Daner de sevgilisine karşılık olarak kalp emojisi bıraktı.

Aka'nın iltifatı takipçileri tarafından "Bu kaçıncı seviye?" şeklinde yorumlanırken çok sayıda beğeni topladı.