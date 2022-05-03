"Sevenlerimizle hasret gidereceğiz"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kubat, geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, konser için Kıbrıs'a gideceğini ifade etti.

"Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." diyen 47 yaşındaki şarkıcı, "Sahneleri çok özledik. Kalabalığa ve coşkuya hasret kalmıştık. Sevenlerimizle bol bol özlem gidereceğiz." şeklinde konuştu.