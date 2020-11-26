Küba ve Venezuela'dan Maradona için mesaj! - Haberler

AA

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

MADURO: BİZE ÇOK BÜYÜK BİR KEDER BIRAKTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Maduro, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Venezuela'nın sadık dostu ve bir kardeşi, futbolun efsanesi bize çok büyük bir keder bıraktı. Sevgili korkusuz 'Pelusa' her zaman kalbimde ve düşüncelerimde olacaksın. Şu anda üzüntülerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Hoşça kal Amerika'nın dostu. " ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.