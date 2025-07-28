Küba Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Küba’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +53 Küba'nın uluslararası telefon kodu +53’tür. Yurt dışından Küba’ya yapılan aramalarda bu kod başa eklenir. Ardından şehir ya da bölgeye göre belirlenmiş alan kodu ve ardından yerel numara yazılır. Örneğin, başkent Havana’nın alan kodu 7’dir. Bu durumda, Havana’daki bir sabit hat şu şekilde aranır: +53 7 XXX XXXX. Cep telefonu hatları için ise genellikle 5 ile başlayan numaralar kullanılır. Ülkede telekomünikasyon altyapısı devlet kontrolündedir ve ana sağlayıcı ETECSA’dır. Yabancı turistlerin de kullanabileceği ön ödemeli SIM kartlar mevcuttur ancak fiyatlar yüksek olabilir ve bağlantı kalitesi sınırlıdır.

Plaka Kodu: Renk ve Harf Sistemi Küba’daki araç plakaları, kullanılan aracın türüne ve sahiplik durumuna göre çeşitli renklerde ve harflerle düzenlenmiştir. Bu sistem, plakanın rengine ve baş harfine bakarak aracın ait olduğu kurumu veya sahibinin statüsünü belirlemeyi mümkün kılar. Öne çıkan bazı plaka türleri şunlardır:

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Beyaz zemin üzerine siyah harfli plakalar: Özel şahıslara ait araçlar

Sarı zeminli plakalar: Devlet araçları Mavi plakalar: Askeri araçlar Kırmızı plakalar: Kiralık araçlar veya turizm amaçlı kullanılan taşıtlar Yeşil plakalar: Yabancı diplomatik misyonlara ait araçlar Kahverengi plakalar: Tarım veya kırsal alanlarda kullanılan araçlar Ayrıca plakalardaki ilk harf, aracın ait olduğu bölge veya kurumu tanımlar. Küba’da plaka sisteminin bu kadar detaylı olması, ülkenin güvenlik ve merkezi kontrol anlayışının bir yansımasıdır. Para Birimi: Küba Pesosu (CUP) Küba’da uzun yıllar boyunca iki farklı para birimi kullanılmıştır: Küba Pesosu (CUP) ve Küba Konvertibl Pesosu (CUC). Ancak 1 Ocak 2021 itibarıyla CUC tamamen tedavülden kaldırılmış ve tek resmi para birimi olarak CUP belirlenmiştir. CUP, Kübalı vatandaşlar tarafından günlük yaşamda kullanılırken, yabancılar ve turistler için dövizle işlem yapılabilen özel döviz büroları mevcuttur. Küba’da bankacılık sistemi devlet kontrolündedir. Turistler genellikle Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) veya Kanada Doları (CAD) getirerek bu dövizleri CUP’a çevirmek durumundadır. Küba’da kredi kartı kullanımı oldukça sınırlıdır ve ABD menşeli kartlar genellikle kabul edilmez.

İnternet Alan Adı Uzantısı: .cu Küba’nın ülkeye özel internet alan adı uzantısı “.cu” şeklindedir. Bu uzantı, Küba’daki resmi kurumlar, üniversiteler ve bazı özel işletmeler tarafından kullanılır. Ülkede internet erişimi tarihsel olarak oldukça kısıtlı olmuş, ancak son yıllarda kamuya açık Wi-Fi noktalarının yaygınlaşmasıyla birlikte belirli bir düzeye gelmiştir. Yine de internetin hızı düşüktür ve birçok içerik devlet sansürüne tabidir. “.cu” uzantılı siteler, genellikle devletin kontrolündeki hizmetler ya da yerel içerik sağlayıcılarına aittir. Alan adı tahsisi Küba’nın resmi iletişim otoriteleri tarafından yapılır ve devlet denetimindedir. Küba'nın telefon, ulaşım, finans ve internet altyapıları, ülkenin kapalı yapısı ve sosyalist sisteminin bir sonucu olarak merkezi bir devlet denetimi altında işlemektedir. Telefon kodu +53, araç plakalarındaki renkli sınıflandırma sistemi, tek para birimi olarak CUP’un benimsenmesi ve .cu alan adı uzantısı, Küba’nın idari yapısının teknik yansımaları arasında yer almaktadır. Bu sistemler, hem ülke içi işleyişi düzenlemekte hem de dış dünya ile olan iletişimde sınırlar çizmektedir.

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