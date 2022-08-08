Küba'dan uluslararası yardım çağrısı

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Küba’da petrol tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ediyor. Küba makamlarınca yapılan açıklamada, Matanzas limanındaki tanker üssünde meydana gelen patlamalarda kimliği belirlenememiş 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

"BAZI NOKTALARA ERİŞİM SAĞLANAMIYOR" Küba Enerji ve Maden Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Matanzas’taki tesiste durum çok karmaşık. Yangının yoğun olduğu bazı noktalara erişim sağlanamıyor. Patlamalar devam ediyor” denildi. Associated Press'in (AP) haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale kapsamında yoğun çabalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer, yangına en yakın bölge olan Dubrocq'dan 800 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

HÜKÜMET DOST ÜLKELERDEN YARDIM İSTEDİ Hükümet, petrol sektöründe deneyimli olan 'dost ülkelerdeki' uluslararası uzmanlardan yardım istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío, ABD hükümetinin yangını söndürmek için yardım teklifinde bulunduğunu belirtti. Küba Haber Ajansı, yıldırımın bir tanka çarparak yangın çıkardığını ve çıkan yangınında ikinci bir tanka çarparak daha da şiddetlendiğini ifade etti. Askeri helikopterlerin havadan müdahalelerle yangını söndürmeye çalıştığı ancak yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi.

"TEHLİKENİN BOYUTU HENÜZ BELİRLENEMEDİ" Tesisten yükselen yoğun dumanların arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği ve dumanların 100 kilometreden daha uzağa yayıldığı ifade edildi. Yetkililer, elektrik üretim tesislerini besleyen ve 8 dev tankın bulunduğun depolama tesisinde meydana gelen hasar ve tehlikenin boyutunun henüz belirlenmediği belirtti. 140 bin nüfuslu Matanzas kentinin sokaklarında çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye kurtarma çalışmalarına devam ediyor. * Bu haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.