Küba'nın Covid-19 aşısının etkinlik oranı açıklandı

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Salgınla mücadelede yeni bir Covid-19 aşısı yolda. Küba'da geliştirilen aşının 3. Faz klinik testleri tamamlandı. Abdala adı verilen aşının etkinlik oranı Küba tarafından yüzde 92.28 olarak açıklandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Abdala'nın etkinliğinin gurur duyulacak bir olay olduğun söyledi. Tüm engellere rağmen bilim insanlarımız bize çok etkili iki aşı verdiler" dedi.

Küba'nın diğer aşı adayının ismi Soberana02. Bu aşının koronavirüse karşı etkinliğinin yüzde 62 olduğu belirtiliyor. Ülkede toplam beş aşı adayı bulunuyor.