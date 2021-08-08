Küba'da küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin verildi

Küba yönetimi, Cuma günü küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına izin veren bir yasayı onayladı; bu, devlete ait şirketlerin norm olduğu komünist ülkede büyük bir değişim olarak yorumlanıyor.
Bu değişim, Fidel Castro'yu 1959'da iktidara getiren devrimden bu yana düzenlenen en büyük protesto gösterilerinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.
Yeni kurallara göre, 100'e kadar çalışanı olan işletmelere izin verilecek.
Binlerce Kübalı, temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın yanı sıra sivil özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar ve yetkililerin son günlerde koronavirüs salgınını ele alma yönteminden dolayı sokaklara dökülmüştü.
Protestolarda en az bir kişi öldü ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Hükümet, protestoların ABD tarafından kışkırtıldığını iddia etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Küba polisine yeni yaptırımlar getirmiş ve komünist rejimin protestocuların kapsamlı değişim taleplerini ele almaması halinde ek cezai tedbirler getireceği konusunda uyarmıştı.
Son aylarda Küba hükümeti, ekonomiyi modernize etmek ve adanın son 30 yılda yaşadığı en kötü ekonomik krizin önüne geçmek için reformları hızlandırdı. Kısmen ABD yaptırımlarının etkisiyle, kronik gıda, elektrik ve ilaç kıtlığı, Covid-19'a karşı alınan sıkı önlemlerle daha da kötüleşmişti.
Şubat ayında hükümet, sağlık, medya ve eğitim gibi kilit alanlar dışında, hükümet tarafından kontrol edilen ekonominin çoğunu yeni gelişen özel sektöre açmaya karar verdi.
Kabaca 600 bin Kübalı'nın özel sektörde çalıştığı tahmin ediliyor, bu da işgücünün yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Fakat bu kişiler, işlerine açıkça izin verecek bir yasal yapı çağrısında bulunuyorlardı.
'Orta ve uzun dönemde sonuçları olacak büyük bir adım'
Cuma günkü küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeşil ışık, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in video konferans yoluyla katıldığı bir Devlet Konseyi oturumu sırasında verildi.
Ulusal Meclis'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Devlet Konseyi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkenin üretken dönüşümünün bir parçası olarak ekonomiye dahil olmasını öngören kararı onayladı" denildi.
Başbakan Manuel Marrero Cruz, Haziran ayında "aşılamayacak sınırlar olduğunu" söylemiş ve izin verilen özel faaliyetlerin çok ileri gitmesine izin verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.
Küba'da iş geliştirme konusunda uzman Oniel Díaz, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, yeni yasanın pek çok Kübalının yıllardır beklediği bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Oniel Díaz, "Küba ekonomisi için bu orta ve uzun dönemde sonuçları olacak büyük bir adımı temsil ediyor" dedi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!