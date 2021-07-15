Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi

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Küba Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1659'a yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 80 artışla 256 bin 607'ye yükselirken hastalığı atlatanların sayısı da 215 bin 979 oldu.

Ülkede son zamanlarda vaka ve ölü sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmekle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 3 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldığı kaydedildi.