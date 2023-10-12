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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kuaförün ölümünde sürücüye 6 yıl hapis istendi - Güncel haberler

        Antalya'da kuaförün öldüğü kazada sürücüye 6 yıl hapis istendi

        Antalya'da, yaya kuaför Tarık Deniz'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü Burak S. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulanan iddianamede sanık için 6 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:33
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        Kuaförün ölümünde sürücüye 6 yıl hapis istendi
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        Antalya'da bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü hakkında hapis talebiyle dava açıldı.

        AA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran 2023 günü, saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde otomobilinin dörtlü sinyallerini yakarak araçtan inen Tarık Deniz (35), yolun karşısına geçerken Burak S.'nin (31) kullandığı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Tarık Deniz
        Tarık Deniz

        Kaza sonrası teslim olduğu polislerce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Burak S. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        10-15 SAVRULUP, DİREĞE ÇARPTI

        Tarık Deniz
        Tarık Deniz

        İddianamede çakmağını yola düşüren Tarık Deniz'in yolun sağına park ettiği aracından inip yola çıktığında karşı istikametten gelen Burak S. yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaklaşık 10-15 metre savrulup yol kenarındaki direğe çarpıp olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

        İFADESİNE YER VERİLDİ

        Olay yerinden kaçan Burak S.'nin ise kazadan bir süre sonra kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatılan iddianamede ifadelerine yer verilen sanık Burak S. karşı şeritten gelen taksinin ışıklarının gözünü kamaştırdığı sırada bir çarpma sesi duyarak frene bastığını belirtti.

        Aracının en fazla 10 metre sonra durduğunu, yolun sol tarafında kaldırım üzerinde yatan erkeği görüp yanına gittiğini ve ardından 112 Acil Sağlık'ı aradığını belirten Burak S., konuşamadığı için telefonu maktul Tarık Deniz'in yanında bulunan kadına verdiğini, o an yaşadığı panik ve korku ile kaza yerinden ayrıldığını ifade etti.

        "SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

        Burak S.
        Burak S.

        İddianamede, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Şüphelinin olaydan yaklaşık 2 gün sonra teslim olması karşısında, vücudundaki alkolün etkisinin geçmesini bekleyerek suçtan kurtarmaya yönelik saikle hareket ettiğinin değerlendirildiği ve böylelikle olay günü alkolün etkisi ile gerekli dikkat ve özeni de göstermeyerek kullanmış olduğu araç ile maktule çarpıp vefatına sebebiyet vermekle, bilinçli taksirle hareket ettiğinin değerlendirildiği ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır."

        Burak S.'nin, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        * Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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