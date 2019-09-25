Yarışmanın sevilen isimlerinden kuaför Hayat, önceki gün ayağını incittiği için bugün stüdyoya gelemedi. Hayat’ın yokluğunda takım arkadaşı makyöz Özlem, hem saç hem de makyajda rakiplerinin karşısına çıktı. Rakipleri daha önce Özlem ile aralarında ufak bir tartışma yaşanan Hayat’ın ayağını bahane ederek gelmediğini iddia etti ve ekip arkadaşının yerine de yarışan Özlem’in üzerine gitti.

Özlem ise bu zor yarıştan alnının akıyla çıktı ve jüriden yüksek puanlar alarak, 6 yarışmacıyı da geride bıraktı ve gün birincisi oldu.

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İşte o anlar;