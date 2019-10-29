Kuaförüm Sensin bugün stüdyoda bir dünya rekortmenini ağırladı. 1 metre 52 santimetrelik saçlarıyla, dünya çocuklar kategorisinde en uzun saçlara sahip olan Pelin Özdemir yarışmaya konuk oldu.

Doğduğundan beri hiç saçlarını kestirmeyen dünya rekortmeni Pelin'in hayali, Adnan Serter'e saçını yaptırmaktı. Pelin'in hayali gerçek oldu, yarışmacılar modellerin saçlarını yaparken, Adnan Serter de Pelin'in 152 santimetrelik saçlarını taradı.

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İşte o anlar;