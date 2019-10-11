Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?

Kuaförüm Sensin'de 11 Ekim Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 11 Ekim Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta alışılmadık bir olay yaşandı. Hayat ve Özlem haftanın birincisi olmasına rağmen ailevi durumlardan dolayı yarışmadan çekildiler ve elendiler.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi Hayat ve Özlem oldu fakat ailevi nedenlerden dolayı yarışmadan çekildiklerini açıkladılar.