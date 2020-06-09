Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV'de yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin, birbirinden iddialı isimleri dahil ettiği yepyeni jüri kadrosuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un kahkahalarıyla stüdyoyu inlettiği yeni bölümlerde yarışmacılar Diva'nın yorumları karşısında ter dökecek.

Moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün de jüri koltuğunda oturduğu programda rekabet hız kesmeden devam edecek.

Kuaförüm Sensin yeni jürileriyle 15 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

İşte o tanıtım;