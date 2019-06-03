Jüri koltuğuna oturan Türkiye’nin ilk kuaför eğitmeni, kırık fönün mucidi Adnan Serter ve makyaj vloggerı Sebile Ölmez’in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Güzel ve bakımlı olmak vazgeçilmezim diyorsanız sizleri de bekliyoruz!

Gözde Kansu’nun sunumuyla Kuaförüm Sensin 10 Haziran’dan itibaren saat 13.00’te Show TV’de!

İşte Kuaförüm Sensin’in Başvuru Formu!

Başvuru formu

İşte Kuaförüm Sensin’in Tanıtımı: