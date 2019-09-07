07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuaförüm Sensin, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Sofrada ve Temizlik Benim İşim'de haftanın birincileri belli oldu. Ünlü yarışma programlarında birinci olan isimleri ve puan tablosunu sizler için hazırladık. İşte Kuaförüm Sensin, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Sofrada ve Temizlik Benim İşim'de haftanın kazananları
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Ezgi çeyrek altının sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan Ezgi oldu.
Hafta boyunca devam eden gerginlik üst boyuta tırmanıyor! Yağmur, Elif'in üzerine yürüyor! Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkeleniyor! Reyhan Hanım ve Ezgi arasında tüyolaşma olduğu iddiası güne damgasını vuruyor! Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziği kim kazanacak? Elenen yarışmacı kim?
Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam 2. sezonun ikinci haftasının final bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta Sevinç ve Berna Güleryüz haftanın final gününde yarıştı. Berna gelin sofrasında yapılan haftanın finalinde, kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın verdiği puanların ardından birinci belli oldu.
ZUHAL TOPAL SOFRADA PUAN TABLOSU
Gelinlerin puan durumu ise şöyle;
Leyla: 25 puanla yarışmanın birincisi oldu.
Aylin: 18 puan ile yarışmanın dördüncüsü oldu.
Ece: 24 puanla yarışmanın ikincisi oldu.
Memnune: 14 puan ile yarışmanın beşincisi oldu.
Berna: 23 puan ile yarışmanın üçüncüsü oldu.
Zuhal Topal'la Sofrada'da, Leyla haftanın birincisi olarak 15 bin liranın sahibi oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ
Değişimin son gününde modellerin saçları boyandı; kuaförler ve makyözler final gününde en iyi saçı ve makyajı çıkararak 10 bin liralık ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Konuk jüri koltuğunda, tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Daşman'ın oturduğu final gününde hem eğlence hem de gerilim hiç eksilmedi.
Yarışmaya bu hafta başlayan ve hafta boyunca düşük puanlar alan Adem ve Songül yarışmaya veda ederken, Sıla ve Mira haftayı birinci tamamlayarak 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU
Dördüncü: Adem ve Songül - 61 Puan
Üçüncü: Hayat ve Özlem- 79 Puan
İkinci: Berk ve Merve - 79 Puan
Birinci: Sıla - Mira 99 Puan
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Heyecanın eksilmediği Temizlik Benim İşim'de Halise 10 Bin TL'değerindeki para ödülünü kazandı.
Temizlik Benim İşim'de haftanın finalinde büyük bir tartışma çıktı. Yarışmacılar final sonucunu alır almaz evi terk etti.
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