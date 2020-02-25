Kuaförüm Sensin'de yeni kural!

Kuaförüm Sensin’de yeni gün yeni bir kural ile başladı. Rakipler arasında kurulan koalisyonlar sonucu sürekli aynı masalara aynı puanların verilmesi yeni bir kural koymayı zorunlu hale getirdi. Bundan böyle yarışmacıların, rakiplerine üst üste aynı puanları veremeyecekleri açıklandı.

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en çok konuşulan konusu ise, Fatma’nın ezeli rakipler Abdullah ve Özlem’in birlikte İsmihan’ı çekiştirdiklerini ve aralarında samimiyet oluştuğunu iddia etmesi oldu. Günün sonunda Hayat ve Özlem 21 puanla gün sonuncusu olurken, İsmihan ve Abdullah 30 puanla günü birinci olarak tamamladı.

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