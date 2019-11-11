Kendisine Ordinaryüs diyen kuaför Veli Taşağıl ve başka boyutlarla ilgilendiğini söyleyen makyöz Neslihan Aydın yarışmaya girdikleri andan itibaren rakiplerini şaşkına çevirdi. Kuaför Veli Taşağıl’a yaşı nedeniyle Veli amca diyerek, elini öpen rakipleri, Veli amcanın takım arkadaşı Neslihan ile dansını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Renkli geçen günün sonunda, Bilal ve Buse en düşük puanla gün sonuncusu olurken, Sevcan ve Melek günü birinci tamamlayarak haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;