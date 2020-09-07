Kuaförüm Sensin'de yeni hafta Tarık Mengüç ile başladı

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Renklerin görsel şölenine 7’den 70’e herkesin kanını kaynatan Tarık Mengüç de şarkılarıyla eşlik etti. Yarışmacılar rekabet stresini fıkır fıkır şarkılarda dans ederek atarken Mengüç’ün eğlenceli figürleri jüriyi de mest etti.

Rakipler iddialı olunca karşılıklı gerginlikler de eksik olmadı. Seçkin Süngüç’e gizli hayranından isimsiz notla gelen çiçek ise merak konusu oldu.

Gün finalinde ise yine puan tablosu sürpriz birincisi ile şaşırttı. Gün birinciliğini modeller Özge ve Birten’in ekibi birlikte paylaştı.

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İşte o anlar;