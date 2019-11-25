Daha önce stüdyoda kardeşini de ziyarete gelen Hasan'ın isminin söylenmesiyle birlikte hem jüri hem de yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkizi Bilal'in rakiplerinden intikam almaya geldiğini söyleyen Hasan, geldiği ilk gün itibariyle de Melek ve Sevcan ile hararetli tartışmalar yaşadı.

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