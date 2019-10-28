Yeni yarışmacılar kuaför Sevcan Çakır ve Melek Gültekin, stüdyoya özel tasarım saç ve makyajlarla giriş yaptı. Sevcan ve Melek yarışmadaki iddialarını görünüşleriyle de kanıtlamış oldu. Haftanın ilk gününde konsept “çuval giyse yakışır” olunca modeller gerçekten çuval giydi, yarışmacılar da onları çuvallar ile en güzel gösterecek şekilde hazırladı.

Yarışmanın en eğlenceli anlarından biri de Buse ve Bilal’in, Koray - Sevil çiftine yaptığı test oldu. ‘Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz?’ testine Koray ve Sevil’in farklı cevaplar vermesi herkesi güldürdü.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;