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Kuaförüm Sensin’de yeni haftada stüdyoda Urfa rüzgarları esti. Yeni yarışmacılar Songül ve Yağmur kardeşler, memleketleri Urfa’nın adetleriyle, türküleriyle geldiler.

Gelin saçı ve makyajının yapıldığı günün konseptinde Bilal, Batman yöresinin adetlerine göre gelinin tatlı dilli olması için modeli Selver’in başından aşağı şeker dökerken, Urfalı Songül ve Yağmur da adetleri gereği modellerini altına boğdu. Değişik isimleri ve işlemeleriyle getirdikleri çeşit çeşit yöresel takılar stüdyodaki herkesin ilgisini çekti.

Günün sonunda ilk gün heyecanı yaşayan Songül, Yağmur ve modelleri Melisa en düşük puanı alırken, Bilal, Buse ve Selver günü birinci olarak tamamladı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;