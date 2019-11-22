Kuaförüm Sensin'de sürpriz ayrılık!

Bilal, hafta başında yaşadığı talihsiz kaza ile birlikte tek eliyle yarışmaya çalışarak azmiyle takdir topladı ama istediği işleri çıkaramayınca rakiplerinde de düşük puanlar aldı.

Bilal ve Buse uzun zamandır yarıştıkları Kuaförüm Sensin'e veda ederken duygusal anlar yaşandı. Haftayı birinci olarak tamamlayan ve 10 bin liralık ödün sahibi olan takım ise Veli ve Neslihan oldu.

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