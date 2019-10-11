Yar\u0131\u015fman\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 isimleri Hayat ve \u00d6zlem, haftan\u0131n birincisi olarak \u00f6d\u00fcl\u00fcn de sahibi oldu. Haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck puan\u0131n\u0131 alan Burcu ve Ate\u015f ise yar\u0131\u015fmaya veda edecekti fakat \u00d6zlem in son anda yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrpriz istek Ate\u015f ve Burcu nun kaderini de\u011fi\u015ftirdi. O\u011flundan ayr\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sorunlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00d6zlem, j\u00fcri \u00fcyelerine yar\u0131\u015fmadan \u00e7ekilmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. Herkesi \u015fa\u015f\u0131rtan bu istekle ilgili j\u00fcri \u00fcyeleri d\u00fc\u015f\u00fcnerek karara vard\u0131 ve \u00d6zlem in iste\u011fi kabul edildi. Hayat ve \u00d6zlem yar\u0131\u015fmaya veda etti. B\u00f6ylece Burcu ve Ate\u015f bir hafta daha yar\u0131\u015fma \u015fans\u0131 yakalad\u0131. Uzun s\u00fcredir yar\u0131\u015fan ve defalarca kez birincilik kazanan Hayat ve \u00d6zlem in vedas\u0131 herkesi g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fdu. \u201cKuaf\u00f6r\u00fcm Sensin\u201d yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle hafta i\u00e7i her g\u00fcn 12.30\u2019da Show TV\u2019de! \u0130\u015fte o anlar; \r \u00a0 \u00a0 \u00a0