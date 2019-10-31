Kuaförüm Sensin'de kesim gününün talihlisi bu kez Koray oldu. Modeli Berivan saçının anlaştıklarından kısa kesildiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak koltuktan kalkan Berivan’ı sakinleştirmek için hem diğer yarışmacılar hem de jüri üyeleri seferber oldu. Yaşanan gerginlik Koray’ın eşi Sevil’in de zor durumda kalmasına sebep oldu. Sevil, ağlayan modeline makyaj yapmaya çalışırken oldukça zorlandı.

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