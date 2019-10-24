Kuaförüm Sensin'de romantik evlilik teklifi!

Kuaförüm Sensin'in 139. Bölümünde; 14 yıldır birlikte olan kuaför Koray ve makyöz Sevil ilişkilerindeki eksik bir şeyi yerine getirdiler. Koray, stüdyonun ortasında diz üstüne çökerek Sevil'e evlilik teklifi etti. Koray ve Sevil teklifin ardından dans etti.