Kuaförüm Sensin'de roman şov!

Kuaförüm Sensin çok renkli ve çok eğlenceli bir bölümle haftaya başlangıç yaptı. Konsept 'Roman düğünü' olunca ortaya gösterişli saç ve makyajlar çıktı. Roman düğünü konseptinde Roman havası oynanmasa olmazdı. Romanların sevilen şarkıcısı Kobra Murat da şarkılarıyla stüdyoyu coşturdu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;