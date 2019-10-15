Makyajıyla güldürdü, şarkılarıyla coşturdu

Günün sonunda Ateş şarkı söylerken gösterdiği başarıyı makyajına yansıtamadı ve 10 puanla Burcu ve Ateş gün sonuncusu oldu. Bilal ve Buse ise, 29 puanla günü birinci olarak tamamladı.

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