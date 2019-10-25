Kuaförüm Sensin'de gergin anlar

Haftanın finalinde, Bilal ve Buse büyük ödülün sahibi olurken, 11 haftadır yarışmada olan Sıla ve Mira, en düşük puanı alarak elendi. Stüdyoyu terk eden Mira, elendiğini öğrenince rakipleri ve jüri üyeleriyle de vedalaşmak istemedi.

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İşte o anlar: