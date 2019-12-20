Kuaförüm Sensin'de final günü yine heyecan dolu geçti!

Güne damga vuran tartışma ise aralarında yakınlaşma olan Hasan ve Aslı’nın masalarının birbirleri ile koalisyon yapması iddiaları oldu. Betül’ün iddiaları gerilimi tırmandırdı.

Finalde ise Kuaförüm Sensin’de bir ilk yaşandı. Hasan ve Buse haftanın en düşük puanını Betül ve Şükran ile paylaştı. İki takım da haftanın sonuncusu olunca ne olacağı kararı jüriye kaldı. Heyecanlı geçen bekleyişin ardından jüri bu hafta için eleme yapılmamasına karar verdi.

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