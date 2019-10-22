Kuaförüm Sensin'de salı günü herkes için gergin geçti. Yarışmada ikinci haftasında olan Murat, gelen eleştirilere tahammül edemedi ve rakiplerine sert tepki göstererek stüdyoyu terk etti.

Sakinleştikten sonra stüdyoya geri dönen Murat, keyfinin kaçtığını söyleyerek saç yapımına devam etmedi. Rakiplerinin ve jürinin tüm ikna çabalarına, hatta takım arkadaşı Meltem'in yalvarmalarına rağmen Murat geri adım atmadı.

Jüri üyeleri Murat'ın davranışını etik olarak uygun bulmadı ve yarışmaya devam edip edemeyeceği ile ilgili yarın bir karar vereceklerini açıkladı. Diskalifiye tehlikesi yaşayan Murat ve Meltem'in akıbetinin ne olacağı yarın jürinin kararı ile belli olacak.

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İşte o anlar;