Kuaförüm Sensin'de diskalifiye şoku!

Murat'ın takım arkadaşı Meltem'in yarışmaya devam etmek istemesi ile Meltem'e bir şans daha verildi. Meltem, stüdyodan çıkarak yarışmaya başvuran kuaförler ile görüşerek kendine yeni bir takım arkadaşı seçti. Diskalifiye olan Murat'ın yerine Meltem bundan sonra yeni takım arkadaşı Cemal ile yarışmaya devam edecek.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!