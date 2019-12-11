Kuaförüm Sensin'de balkan rüzgarları esti!

Balkanlara ait yöresel giysilerle podyuma çıkan modeller, kuaför ve makyözlerin de çalışmalarıyla Balkan topraklarının kültürünü stüdyoya taşıdı. Haftanın finaline adım adım yaklaşırken çekişmenin de arttığı günde, yarışmacılar sürpriz konuk Rumelili Ekrem’in şarkılarıyla coştu. Yarışmacılar ve jürinin podyumda hep beraber damat halayı oynadığı anlar eğlenceli ve renkli görüntüler ortaya çıkardı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!