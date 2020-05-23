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Makaslar yarışıyor, fırçalar kapışıyor. Kuaförlerin ve makyözlerin renkli mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Kuaförüm Sensin, Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla ekranlara güzellik saçmaya devam ediyor.

Kuaförüm Sensin 1 Haziran'dan itibaren yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

İşte Kuaförüm Sensin'in Tanıtımı: