14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkemizde vakalarına rastlanan koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kampsamında berberler ve kuaförler de İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...
KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KUAFÖRLER VE BERBERLER NEDEN KAPATILDI?
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.
Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 22 Mart Pazar saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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