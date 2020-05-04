Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. 1 buçuk aydır kapalı olan kuaför ve berberlerin açılacağı tarih hem bu dükkanlarda çalışanların hem de vatandaşların gündeminde. Kuaför ve berberlerin sıkı önlemlerin alınması ile dükkanların açılmasını istiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor.

KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaför ve berberin açılacağı tarih için henüz ir açıklama yok. Ancak bugünkü kabine toplantısında bu konuyla ilgili bir karar çıkarsa detaylar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRLER VE BERBERLER ÖNLEMLERİN ALINARAK AÇILMASINI İSTİYOR

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen 9 maddede öneriler ve talepler sıralandı. Buna göre salgından sonra berber ve kuaför salonlarında uyulması gereken kurallar meslek temsilcileri tarafından şöyle belirlendi:

USTURA YERİNE MAKİNE

1. Her müşteri salona girdiğinde ateş ölçerden geçmeli ve dezenfeksiyon kullanması sağlanmalı

2. Müşteriye salona girişte maske takılma zorunluğu getirilmeli

3. Çalışan herkes maske takarak ve üzerine uzun beyaz iş gömleği giymeli bu gömlekler salgın bitinceye kadar her gün yıkanmalı

4. Her müşteriye tek kullanımlık havlu ve saç penuarı kullanılmalı

5. Kullanılacak her alet ve edevat her müşteriden sonra sterilize edilmeli

6. Eleman sayısına göre dönüşümlü çalıştırılmalı

7. Kesinlikle ustura benzeri şeylerle sakal tıraşı yapılmamalı sadece tıraş makinaları kullanılarak sakallar kısaltılmalı

8. Salgın bitinceye kadar iş yerleri haftada veya 15 günde bir dezenfekte yapılmalı ve dezenfekte yapıldığına dair kapı camına yazı asılmalı

9. Müşteri kesinlikle randevu sistemi ile salona alınmalı

GEÇİMLERİ GÜNLÜK KAZANÇLARI

Habertürk'e konuşan Akyüz, berberlerin mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Çalışmadıkları süre zarfında kendilerine karşılıksız hiçbir destek sağlanmayan esnaflarımız yüzde 80 günlük kazançları ile geçimlerini devam ettirdiğinden bu sürece hazırlıksız yakalandılar. Esnaflarımız, elde avuçta olan tüm birikimleri ile kısa bir süre idare edebildiler. Evinin, işyerinin kiralarını, elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerini ödeyememiş, önü bayram olan bu mübarek ayda mutfak masraflarını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Devletin esnaflara çalışmadığı dönemlerde en az bir asgari ücret karşılığı işsizlik parası ödemesi gerektiğini kaydeden Akyüz, şöyle devam etti: "Devletimizin esnaflara sunmuş olduğu yardımlardan ve imkânlardan esnaflarımızın çoğu faydalanamadılar. Bu yüzden iş yerlerinin kapalı kalması uzadıkça ciddi manada esnafımızın nakit sıkıntısı artıyor. 'Öncelikle sağlığımız' diyerek yasağa uyan esnafımız, şimdi hep bir ağızdan bir an önce işyerlerini açmanın beklentisine girmişlerdir."