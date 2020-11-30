Bursa'da kadın kuaförü olan 65 yaşındaki Ferhunde Caner ve eşi 69 yaşındaki Muharrem Karabulut yakalandıkları koronavirüs sonucu 4 gün arayla hayatlarını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, Bursa'nın sevilen, sayılan ve sevecenliğiyle bilinen Ferhunde Caner'in ilk olarak eşi Muharrem Karabulut'un çalıştığı yerde koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ve tedavisi burada devam eden Karabulut yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı gün eşinin koronavirüs olduğunu öğrenen Ferhunde Caner de evinde kendisini karantina altına aldı. Evinde karantinada bulunan Caner'in komşularından en son bulgur pilavı ve çorba istediği öğrenildi.
Beşinci gününde durumu ağırlaşan ve bu son zamanları evinde tek başına geçiren Caner'in durumunun kötü olduğunu fark eden komşularının ihbarıyla gelen filyasyon ekipleri ünlü kuaförü hastaneye götürdü. Ancak 2 çocuk annesi Caner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yanda iki oğlunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aynı mahalledeki meslektaşı Melike Sinem Bilbey, ''Sürekli karşılıklı sohbetlerimiz oluyordu. Sonradan dükkanı açmadığını gördüğümde şüphelendim. Ancak korona olduğunu düşünmemiştim daha sonra eşinin ve kendisinin aralıklarla vefat ettiğini duydum inanamadım. Üyesi olduğumuz Bursa Kuaförler Odası paylaşım yapınca hayatını kaybettiğini öğrendik . Tüylerim diken diken oldu. Çünkü sürekli yüz yüze geldiğimiz sevdiğimiz bir kişilikti. "Dışarı çıkılmayacak" deniliyor, dışarı çıkıyorlar. Yasaklar bittiği gibi sokağa akın ediyorlar. İnsanlar evde oturup camdan bile baksalar insana iyi geliyor'' dedi.
Mahalle esnafı ve sakinleri tarafından sevilen bir kişilik olduğunu belirten Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular ise, ''Komşuluk ilişkilerini dahi bu süreç bitene kadar bırakmamız gerekiyor. Hasta, ev, doğum günü ve düğün gibi ziyaretleri bırakmamız gerekiyor. Çünkü bir aile dört gün arayla karı ve koca vefat etti. Önce eşi işyerinden virüsü kapmış. Daha sonra ise Ferhunde hanım. Eşi hastanede tedavi görmüş. Ancak kendi hastaneye gitmeden evde süreci atlatmaya çalışmış. Komşulardan yemek konusunda yardım istemiş. Ancak ikisi de hastanede vefat etti. Vatandaşların bu konuda bu durumu daha ciddiye almalarını diliyorum. Bildiğim kadarıyla çocukları şehir dışında yaşıyor. Zaman zaman değişik yorumlar geldi ancak, onların durumlarında bir sorun olmadığını öğrendim'' dedi.
Mahalle sakinlerinden olan İsmail Atadan Çevik, "Çok önemli ve güler yüzlü bir insandı. Önüne gelen her kim olursa olsun tebessümü eksik etmezdi. Salgın sürecinden önce bol bol sohbet etmişliğimiz oldu. Objektif olarak bakıldığında bir kuafördü ancak yaşlısından gencine herkesle diyaloğu çok iyiydi. Toplumun korona virüse önem vermediğini bir kez daha görmüş olduk'' dedi.
Kendisine sık sık çay götüren esnaflardan Selma Asan ise, ''Ferhunde hanım çok sevdiğim biriydi. Onun dükkanın olduğu yere bakamıyorum dışarı çıktığımda. Hiç beklemediğimiz bir durumdu canımızı acıttı. Bu olay virüsü bana daha iyi anlamama sebep oldu. Her şeyi devletten bekliyoruz, burada sorun bizde. Vatandaşlar olarak bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Bu virüs bitse de bir kişide bile kaldığında tekrar yayılmasına sebep olacaktır. Bununla hep birlikte savaşmak zorundayız'' dedi.
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