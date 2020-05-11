Kuaför ve berberlerde kontrollü sosyal hayatın ilk mesaisi başladı - İSTANBUL

AA

Kuaför ve berberlerin, yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla getirilen kurallara uyarak müşterilerini randevu ile ya da sırada bekleterek içeri aldıkları gözlendi.Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde koltuk sayılarının azaltıldığı salonlarda müşteriler arasında birer koltuk boşluk bırakılmasına dikkat edilirken, 09.00-21.00 arasında hizmet verecek işletmelerde çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven taktığı görüldü.Taksim'deki iki işletmenin sahibi Abdullah Karataş, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır kapalı olan kuaför salonlarını tekrar açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.Salonlarında tek kullanımlık malzemeler kullandığını aktaran Karataş, şunları kaydetti:"Müşterilerimizi randevu sistemiyle ya da bekleterek dükkana alıyoruz. İki aydır kapalıydık, ödemelerimiz konusunda biraz sıkıntı çektik ama şu an salonların açılmasından memnunuz. Yapılan işlemler sırasında maske kullanıyoruz, müşterileri de maskesiz dükkana almıyoruz."- Bazı müşteriler kendi havlularını getirdiBahçelievler'de çalışan erkek berberi Ali Tetik de faaliyete geçmeden önce gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tek kullanımlık havlular ve önlükler kullanıyoruz. Müşteriler ve kendimiz icin dezenfektan aldık. Traşa başlamadan önce eldivenlerimizi de taktık. Malzemelerimizi steril hale getirdik." dedi.Tetik, müşterilerin beklememesi için telefonla randevu aldıklarını sözlerine ekledi.Müşterilerden Uğur Duman ise yaklaşık 2 aydır traş olamadığını ifade ederek, "Bu süreçte kendi imkanlarımızla evde traş olmaya çalıştık ama tabii berberler gibi başarılı olamadık. Maskeyle traş olmak çok zor ama buna mecburuz." diye konuştu.Bu arada, bazı müşterilerin berbere kendi havlularıyla geldikleri görüldü.Kent genelinde birçok ilçe belediyesine bağlı ekipler de kuaför ve berberlerde dezenfeksiyon işlemi yaparak, maske ve siperlik dağıttı.