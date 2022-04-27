Kuaför evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kuaför, evinde karnından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede kuaförlük yapan 35 yaşındaki Hıdır Yücesoy evinde karnından vurulmuş şekilde halde bulundu.

Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücesoy’un öldüğünü tespit etti. Yanında pompalı tüfek bulunan Yücesoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.