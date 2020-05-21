KTÜ'nün kurumsal kimliği yenilendi

Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olarak köklü bir geçmişi ve bilgi birikimi ile evrensel değerlere sahip çıkan, insan haklarına saygı gösteren ve hukukun üstünlüğünü gözeten KTÜ'nün eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli ve rekabetçi olmayı, tüm paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimsediğini vurguladı.
Baykal, bu doğrultuda üniversiteyi tüm iletişim ortamlarında tanıtmak, kurumsal kimliğini basılı ve dijital görsel iletişim malzemeleri ile doğru ve tutarlı ifade edebilmek amacı ile başlatılan kurumsal kimlik çalışmasının titiz ve özverili bir mesai çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
Kurumsal kimliğin bir kurumun kendini her alanda temsil etmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Baykal, aynı zamanda kurumun iç ve dış dünyadan görünen yüzü ve imzası olduğunu aktardı.
Baykal, 65 yıllık kurumsal kültüre ve eğitim tecrübesine sahip KTÜ'nün Ankara ve İstanbul dışında Anadolu'da kurulan ilk teknik üniversite olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"65. yıl anısına hazırlanan kurumsal kimlik çalışması ile bu köklü tarihe yakışacak bir KTÜ imajı oluşturulması hedeflenmiştir. Kurumsal kimlik çalışması, amblem ve logonun kullanım standartları, antetli kağıt tasarımı, basılı materyaller gibi tüm iletişim ortamları için görsel iyileştirmeler, yenilikler ve grafik düzenlemeler içermektedir. Yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanan rehber, tüm iletişim ortamlarında, KTÜ kurumsal kimliğinin yaşatılmasını sağlayacak detayları içermektedir."
Her düzeydeki akademik ve idari birimlerin tanımlanması açısından kurumsal iletişimde sağlayacakları bütünlüğün rehberdeki ilke ve kurallara titizlikle uyulmasını gerekli kıldığına işaret eden Baykal, "Tüm KTÜ'lülerin, üniversitemizin imajını ve duruşunu ortaya koyan bu rehbere sahip çıkmalarıyla kurumumuzun üniversite içinde ve dışında iletişim standartlarının belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.
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