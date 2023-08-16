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        Krznar: Risk almaya hazırız ama...

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Maribor'da teknik direktör Damir Krznar, sarı-lacivertli ekibin favori olduğunu ancak futbolda her şeyin yaşanabildiğini, iyi bir sonuç elde etmek için çalışacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:28
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        "Risk almaya hazırız ama..."
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        İstanbul'da oynanan ilk maçta iyi bir sonuç alamadıklarını aktaran Krznar, "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kaybedeceğimizi Türkiye'de kaybettik zaten, sürpriz yapmaya çalışacağız, risk alacağız. İki gol eksiğimiz var. Pozitif sonuç için çalışmamız gerekecek ve cesur olmalıyız. Futbolda her şey mümkündür, geçmiş bunu gösterdi sayısız kere ve buna inanarak sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'ye karşı çok sabırlı bir şekilde atak geliştirmeye çalışacaklarını söyleyen Krznar, "Böylesi güçlü bir rakibe karşı oynamak çok zor. Risk almaya hazırız ama bu çok aceleci olacağımız anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

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        Krznar, takımının en büyük yıldızı Josip Ilicic'in henüz tam olarak hazır olmadığını, bu futbolcunun yarınki karşılaşmaya muhtemelen ilk 11'de başlamayacağını ifade etti.

        Repas: "Pozitif sonuç için mükemmel olmalıyız"

        Slovenya ekibinin orta saha oyuncusu Jan Repas, iki takımı Maribor'da İstanbul'a göre daha farklı bir maçın beklediğini, buradaki taraftarın takımın 12 oyuncusu olduğunu dile getirdi.

        Repas, "Fenerbahçe'ye karşı pozitif sonuç için mükemmel olmalıyız." dedi.

        Fenerbahçe'nin gücünü ilk maçta gördüklerini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Yine de takım olarak mücadele edersek olumlu sonuca ulaşabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Maçta rakip kale önünde daha cesur davranmaları gerektiğini söyleyen Repas, "Daha çok pozisyon bulmalıyız, ancak bu şekilde kazanmaya imkan bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Bu arada Maribor, Fenerbahçe maçı için son antrenmanını Ljudski Antreman Sahası'nda gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

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