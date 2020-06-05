AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerden olan kruvaziyer turizmi, yeni normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı ve yolcu gemilerinin Türk limanlarına yanaşmasına ilişkin düzenlemeyi beklemeye başladı.

Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu, AA muhabirine, kruvaziyer turizmi sektörünün, Kovid-19 sonrası tümüyle güvenli ve sağlıklı bir gemi seyahati üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Sektörün Dünya Sağlık Örgütü ile yakın temasta bulunarak tedbirlerin en üst düzeyde alınmasına yönelik sayısız çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Abitağaoğlu, "Şu anda ülkemizde Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımızın salgın sonrasında yolcu gemilerin Türk limanlarına yanaşmaları hakkında yayımlayacağı tebliğ ve yönetmeliği bekliyoruz. Tebliğ ve yeni yönetmelik sonrasında yabancı gemi şirketlerinin ne zaman Turkiye'yi rotalarına alacakları belli olacak." dedi.

Abitağaoğlu, sektörün normalleşme konusunda ülkelerin alacakları kararları beklediğini ifade ederek, ülkelerin seyahat kısıtlarını kaldırmalarının ardından seferlerin başlayacağını bildirdi.

Tüm gemilerinin şimdiden dezenfektasyon süreçlerini tamamladığını aktaran Abitağaoğlu, "Gemideki yaşam sosyal mesafe kurallarına uygun yeniden şekillenecek. Açık büfelerin yerini alakart servisler alacak. Normalleşme sürecinde öncelik misafirler ve gemi personelinin güvenliği. Bu perspektifte yeni programlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Salgının etkilerine fazlasıyla maruz kalan limanlarda ileri tarihlerde durum yakından takip edilerek ziyaret programına alınacak, alternatif güvenli limanlar öncelikle tercih edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Abitağaoğlu, rotalar üzerinde yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Salgın riski olan limanlar programlarımıza dahil edilmeyecek. Salgın riski olan ülkelerden gelenlerin gemilerimize binişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde riskli ülkelerin limanlarına da yanaşılmayacak. Türkiye de salgın süresince sergilediği başarılı mücadele ile güvenli ülkelerden biri. İlgili bakanlıklarımız ile temaslarımız sürmekte. Kısa süre içinde Türkiye'yi de kapsayan yeni programlarımızı ilan etmiş olacağız."

Yeniden engin denizlere açılmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Abitağaoğlu, “Sektör yeni dönemde yavaş yavaş operasyonlarında başlayacak Yeni dönemde toparlanma sürecini en hızlı atlatacak olan seyahat seçeneği inanıyorum ki kruvaziyer olacak." diye konuştu.

UZUN GECELİ VE İSTANBUL ÇIKIŞLI TURLARA YOĞUN İLGİ

Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık da salgınla zorlu bir süreçten geçildiğini, deniz yolculuğunu sevenlerin Türkiye çıkışlı turları heyecanla beklediğini söyledi.

Seyahat kısıtlamasının kalkması ile yoğunluklarının başladığını aktaran Ovacık, ''2020'yi unutmak için 2021'de uzun gecelemeli ve İstanbul çıkışlı turlara yoğun ilgi gösterildiğini söylebilirim.'' dedi.

Sektör olarak önce hijyen konusundaki uygulamalara hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Ovacık, "Türkiye'de bakanlıklar, yurt dışında da çeşitli otoritelerce belirlenen kriterlere uygun servis veren sağlayıcıların ürünlerinin güvenilirliği konusunda misafirlerimizi kesintisiz bir iletişimle bilgilendiriyoruz." ifadesini kullandı.

ROTALAR DEĞİŞTİ

Ovacık, birçok Avrupa ülkesinde, salgınla hala yoğun mücadele edildiği için rotalarda değişiklikler olduğunu anktararak, “daha uzun süre denizde seyir, daha az liman” mantığıyla yenilenen rotalarda salgını kontrol altına almış ülkelerin tercih edileceğini bildirdi.

Salgında, normalleşme sürecinde neler yapacaklarını ilişkin projeler ve çalışmalar yürüttüklerini de belirten Ovacık, şunları kaydetti:

"Gemi şirketlerinin süreçleri de tıpkı otellerde olduğu gibi zorlu geçti. Yoğun araştırmalar sonucunda belirlenen hijyen kriterleri doğrultusunda hizmet verebilmek için yapmaları gereken bir dizi çalışma yapıldı ve uygulamaya geçildi. Önümüzdeki dönem misafirlerimizin seyahatlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gereken çalışmaları hem tur operatörü hem de gemi şirketi olarak özveriyle gerçekleştirdik. Yeni dönemde toplumsal bilinç ile virüsün yayılmasını durdurup güven içinde keyifli seyahatlerimize yeniden başlayabilmeyi bekliyoruz."