Fenerbahçe'nin Denizlispor maçında sakatlanan oyuncusu Max Kruse'den açıklama geldi.

Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldım. Gerçekten üzgünüm. İyileşmek için çalışıyorum. Trabzonspor maçında sahada olmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor ile 21 Nisan'da karşılaşacak.