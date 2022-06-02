Krunoslav Simon ameliyat edildi

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Krunoslav Simon, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından yönetilen başarılı bir artroskopik diz ameliyatı geçirmiştir." denildi.

Paylaşımda 36 yaşındaki forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajına da yer verildi.