Kronik kalp rahatsızlığı olanlara "kontrolleri geciktirmeyin" uyarısı

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, kronik kalp rahatsızlığı olanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskinden endişe duyduğu için hastanelere gitmediğini ve kimi zaman kontrollerini aksattığını belirterek, bunun telafisi zor sorunlara yol açabileceğini, bu nedenle tedavilerin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.
Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardiyovasküler rahatsızlıklar, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı bulunan kişilerin vücut direncinin ve bağışıklık sisteminin genelde düşük olduğunu, bu nedenle Kovid-19 salgınına karşı daha dikkatli olmalarının önem taşıdığını vurguladı.
Bu kişilerin düzenli ve sağlıklı beslenmeleri, uykularını iyi almaları, kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirten Çağlar, mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarını, çıktıklarında ise maske ile eldiven kullanmalarını ve ellerini sık sık yıkamalarını tavsiye etti.
Çağlar, son dönemlerde insanların hastalık riski sebebiyle hastanelere gitmeye korktuğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:
"İnsanlar Kovid-19'un bulaşma riskinden endişe duyuyor. Bu nedenle kronik kalp rahatsızlığı olanlar kimi zaman hastanelere gitmiyor, kontrollerini aksatıyor. Ancak bu, telafisi zor sorunlara yol açabilir. O yüzden hastanın ciddi bir göğüs ağrısı, kalp atışında ciddi bir bozulma olduğunda mutlaka doktoruna danışması, doktorun söylediği talimatlara uyması gerekiyor. Doktor, 'Hastaneye gidin' dediyse de kesinlikle gidilmeli. Özellikle, kronik kalp rahatsızlığı olanların kesinlikle kontrollerini aksatmaması, tedavilerini geciktirmemesi ve doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olması gerekiyor."
Bu gibi hastaların ayrı bir bölümde önlemler alınarak tedavi edildiğini, salgın hastaneleri dışındaki diğer tüm hastanelerin bu kişileri kabul ettiğini belirten Çağlar, 112'yi arayan hastaların çalışanlar tarafından uygun hastanelere götürüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Çağlar, şöyle konuştu:
"Bazı hastalıklarda ilk saatler çok önemli oluyor. Örneğin kalp krizinde ilk 1-2 saat bile çok önemlidir. Hemen tanı konulup, müdahale edilirse kişinin yaşama oranı çok yüksektir. Onun için ciddi bir göğüs ağrısında hastaneye gitmeyi ihmal etmemek gerekir. Bu kişilere gerekirse anjiyo da yapılıyor. Doktorlar buna da özellikle dikkat ediyorlar. Ciddi kalp problemi, ciddi göğüs ağrısı ve ritim problemi olan kişiler, mutlaka 112'yi aramalı."
- "Doktorunuza danışın"
Son zamanlarda bazı kişilerin kuruntu yaptığını, semptomları birbirine karıştırarak sürekli hastaymış hissine de kapılabildiğini aktaran Çağlar, "Bu süreçte bazı kişiler, düzensiz kalp atışları ve göğsünde ağrılar olduğundan bahsedebiliyor. Hipertansiyon hastalarında da bazen kan basıncında ani yükselmeler olabiliyor. Eğer bu durumlarda belirtiler konuşma bozukluğu, el ve ayaklarda ciddi kuvvet kusuru şeklinde değilse, şuur bozukluğu olmamışsa, hastaneye gitmeye gerek yoktur. Gerekli ilaçlar evde uygulanabilir. Çünkü, bunlar kimi zaman strese bağlı olabiliyor. O yüzden kişinin doktoruna danışması da önem arz ediyor." diye konuştu.
Çağlar, ayrıca bu süreçte hipertansiyon ve kalp hastalarını ilaçlarını bırakmamaları ve düzenli kullanmaları konusunda uyardı.
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