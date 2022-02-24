Savaşın gölgesinde yön ne olacak?

HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım Programı'nın konuğu Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz oluyor. Gerz, savaşın gölgesinde para ve sermaye piyasalarının bundan sonraki yönünü tahmin etmeye çalışırken diğer yandan bu gibi kriz ortamlarında yatırımcının nasıl hareket etmesi gerektiğini açıklıyor.

TURİZM VE ENERJİ FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Programda Mehmet Gerz Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkisini ele alırken özellikle turizm ve enerji fiyatlarının Türk varlıklarına etkisini masaya yatıracak. Gerz, savaşın piyasalara olumsuz etkisinin ne kadar süreceğine dair tahminlerini paylaşırken borsa, döviz ve faizdeki beklentileri de analiz ediyor. Gerz ayrıca "Türkiye’de durumdan daha fazla veya daha az etkilenecek sektörler ve şirketler var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gerz'in Ukrayna gerginliğinin yanı sıra ele aldığı bir başka konu FED’in beklenen faiz artırım politikalarının bundan sonra piyasalara etkisinin olup olmayacağı.