Covid-19 salgınından dolayı eğitimin evden sürdürüldüğü dönem liseden üniversiteye geçiş aşamasında olan öğrencileri de etkiledi. Geleceklerini belirleyecek en kritik dönemin içindeyken, çok büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalan bu öğrencilerin öncelikli hedefi kriz sonrası yeni normalin nasıl oluşacağını ilk elden anlayabilmek ve tercihlerini bu doğrultuda şekillendirebilmek.

Bu amaçla, İstanbul’daki 8 liseden öğrencilerin oluşturduğu “Kriz ve Liderlik Komitesi”, krizden çıkışın yönetilmesinde ve yeni normalin tanımlanmasında daha etkin bir rol oynayabilmek için; iş dünyasının önemli liderleri ile lise öğrencilerini bir araya getiren “Kriz ve Liderlik” adlı konferans serisini organize ettiler.

Bu konferans serisinin ilki Demir Sabancı ve Ahmet Özokur’un katılımıyla 12 Nisan 2020 Pazar günü Instagram üzerinden canlı yayınla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören yayını binbeşyüzün üzerinde kişi canlı olarak takip etti.

Cem Kalay, Enes Karakullukçu, Pelin Öztürk, Ahmet Emir Karaca ve Emre Özarar’dan oluşan Kriz ve Liderlik Komitesi adına konuşan SEV Amerikan Koleji İş ve Finans Kulübü Başkanı Cem Kalay: “Bu dönemde krizi analizi edip yeni normalin nasıl oluşacağının tanımlanmasına ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak istedik. Tüm okulların temsilcileri bu konferansın gerçekleşmesine büyük emek verdiler” dedi.

Konferans serisinin 26 Nisan 2020 Pazar günü gerçekleşecek olan yayınında konuşmacılar Demsa Grup Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, 27 Nisan 2020 Pazartesi günü de Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin olacak.