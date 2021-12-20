Kriz sürüyor: Rusya'dan Almanya'ya karşı hamle

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'in bakanlığa çağrılarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı Almanya'nın "dostça olmayan" kararla "istenmeyen kişi" ilan etmesinin sert şekilde protesto edildiği bildirildi.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesine gerekçe olarak 23 Ağustos'ta Berlin'deki bir parkta işlenen cinayetle ilgili mahkeme kararının gösterildiği anımsatılan açıklamada, mahkeme kararındaki Rus devlet yapılarına yönelik suçlamaların asılsız ve gerçeklikten kopuk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Alman hükümetinin dostane olmayan kararına mütekabiliyet gereği Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 2 diplomatik personelin istenmeyen kişi ilan edilmesi hakkında Alman Büyükelçisine bilgi verildi. Ayrıca Berlin'in gelecekte bize karşı herhangi bir olası karşı saldırılarına Rus tarafının orantılı olarak her zaman uygun şekilde cevap vereceği de vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

15 Aralık'ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada, 23 Ağustos’ta Berlin’deki Tiergarten Park'ında işlenen cinayetle ilgili başsavcının iddianamesinde bu suçun Rusya devlet kurumlarının talimatıyla işlendiği sonucuna varıldığını söylemişti.

Baerbock, kararı açıklayan mahkemenin de bu görüşe katıldığına işaret ederek, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 Rus diplomatik personelin istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisini paylaşmıştı.

BERLİN'DE İŞLENEN CİNAYET

Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K, 23 Ağustos'ta Moabit semtindeki Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K, gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah ele geçirilmişti.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin açıkladığı kararda, Vadim K'ye ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Alman basınında, Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek, öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edilmişti.

Almanya'da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.