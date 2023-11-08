Kriz anında yaratıcılığın önemini anlatan en iyi örnekler
Hayat size bir limon verdiğinde bunu yere atabilir veya limonata yapmayı seçebilirsiniz. Bazı insanlar için sadece limonata yeterli değildir; onlar her türlü krizi en yaratıcı ve en komik şekilde çözebilirler.
- 1
"Sıcak hava dalgasındasınız ve klimanız yok."
- 2
"Bu çiftçi çocuğu telefon tutucusuna 19 dolar ödemez."
- 3
"Kocam teknolojik açıdan zor durumda."
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- 4
"Küçük kız kardeşim rubiks küpünü çözmekte zorlandı, bu yüzden çıkartma kısmını söktü."
- 5
"Sokağa çıkma yasağı sırasında mezun oldum. Kıyafet konusunda doğaçlama yapmak zorunda kaldım."
- 6
"Kardeşim, yanlış düğmeye bastıkları için ailemin televizyonunu tamir etmekten yorulmuştu. Sorun çözüldü."
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- 7
"Oğlum ve ben verandada birkaç karınca bulduk. O eve koştu ve onları korkutmak için bunu giyerek geri döndü."
- 8
"Tuvalet kağıdı bitti, sorun çözüldü."
- 9
"İşteyken salatam için çatal almayı unuttum. Sadece birkaç fermuar ve bant gerekti."
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- 10
“Kocam dırdır etmeyeyim diye 6 ay boyunca yatak kutumuzu böyle bıraktı."
- 11
"Kaşığını evde unuttuğun zaman."
- 12
"11 yaşındaki oğlum, hem Xbox'ta oyun oynayabilsin hem de aynı anda konuşabilsin diye telefonu yüzüne bantla yapıştırdı."
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- 13
"Ambalaj kağıdım bitti ve doğaçlama yapmak zorunda kaldım. Neredeyse fark edilmiyor."
Kaynak: Reddit